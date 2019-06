Jesolo, Caribe Bay: «non troviamo personale, colpa reddito cittadinanza»

Condividi

Linkedin email

L’assessore regionale al Lavoro, Elena Donazzan, commenta la denuncia del titolare del parco acquatico Caribe Bay di Jesolo che afferma di non riuscire a trovare lavoratori stagionali a causa del reddito di cittadinanza. La struttura, che con i suoi 220 dipendenti è la più grande del centro balneare veneto, a differenza degli altri anni, non riesce a reperire stagionali neanche tra i giovani in cerca di prima occupazione.

«Ciò che viene segnalato è grave e purtroppo era tra le preoccupazioni che fin da subito avevo sollevato. Ovvero che il reddito di cittadinanza fosse sfruttato per restare a casa, per percepire solamente l’indennità. Farò monitorare tutte le proposte pervenute e a chi, per capire le ragioni di un rifiuto. Purtroppo il sistema informativo creato e utilizzato da Anpal non è ancora a regime, pertanto non conosciamo ancora il rapporto che intercorre tra l’erogazione dell’assegno del reddito di cittadinanza e l’offerta di opportunità lavorative. Questo è al momento attuale un limite del reddito di cittadinanza, che le Regioni stanno osservando e rispetto al quale intendono intervenire».

Donazzan prosegue:

«Di fronte ad un posto di lavoro, solo per gravi ragioni, si può opporre un rifiuto. L’impegno delle nostre strutture e dei servizi per il lavoro in Veneto è storicamente quello di trovare lavoro per le persone disoccupate e di aiutare le aziende a restare a produrre in Veneto, trovando risposte alle loro esigenze lavorative. Il Veneto è regione turistica e ha bisogno come l’ossigeno di lavoratori. Certo, si tratta di occupazioni stagionali, ma sempre di lavoro si tratta. Non si può opporre un rifiuto perché è più conveniente restare a casa: guai a quelli che preferiscono restare a casa nonostante le offerte di lavoro, è un’offesa all’intera comunità e al bilancio dello Stato».

(ph: imagoeconomica)