Panettone vicentino conquista Massari: Maistrello in finale

Giancarlo Maistrello, titolare della Pasticceria Maistrello di Villaverla, in provincia di Vicenza, entra ufficialmente nella rosa dei finalisti nella categoria “panettone creativo dolce” del Panettone Day, il concorso nazionale ideato da Braims in partnership con Novacart e con la sponsorizzazione di Callebaut e Vitalfood, con l’obiettivo di celebrare un’icona della pasticceria italiana e valorizzare le realtà artigianali impegnate a custodire i segreti della sua produzione.

La creazione del pasticcere della provincia di Vicenza è riuscita a conquistare il palato del maestro Iginio Massari durante la selezione in Cast Alimenti, aggiudicandosi un posto tra i 25 finalisti su oltre 500 panettoni arrivati da tutta Italia. In questa occasione Massari ha ribadito l’importanza di questo concorso a livello nazionale e il ruolo giocato nel dare visibilità ai migliori pasticceri d’Italia:

«Panettone Day è il concorso di pasticceria più importante non solo in Italia, ma in tutta Europa. Si tratta dell’unica iniziativa in grado di coinvolgere un numero così alto di pasticceri e dare visibilità a tutti e 25 i finalisti. Questo è importante per valorizzare le piccole realtà artigianali sul territorio e spronarle a sfidarsi ogni giorno per ottenere un prodotto migliore».