Processo BpVi, solo Sorato può inchiodare Zonin

Condividi

Linkedin email

Il presidente della Corte nel processo sulla Banca Popolare di Vicenza, Lorenzo Miazzi, ha rassegnato le dimissioni e il suo superiore le ha accettate.Secondo quello che fa trapelare il Tribunale di Vicenza non vi saranno né interruzioni né rallentamenti. Da altre parti si paventa il rischio che si debba ripetere ex novo tutta la fase istruttoria. Con la prescrizione che incombe. La risposta in ogni caso si avrà solo il 3 luglio, quando la nuova presidente del collegio, Deborah di Stefano, chiederà alle parti in causa se intendano consentire l’utilizzo dei dati fino ad ora raccolti. Basta solo un contrario fra i legali degli imputati, e si ricomincia daccapo.

Secondo il personale parere di chi scrive, è stata eccessiva le decisione di Miazzi di rinunciare al collegio perché sua sorella fa parte dello stesso studio di un difensore dell’ex dg e ad della banca, Samuele Sorato (in foto). Collegamenti di questo genere nons embrano così influenti sul processo. Quanto al dottor Sorato – che una perizia medica del Tribunale ha detto potesse essere interrogato in udienza – tutto tace. Gli auguriamo di riprendersi e stare meglio di prima, ma è stupefacente il silenzio che lo circonda. Non è che la Procura o il Tribunale potrebbero informare il pubblico? Non credo la privacy c’entri qualche cosa. Visto l’allineamento di tanti imputati sulla linea Zonin, l’ex direttore generale rimane l’unico che possa inchiodare l’ex presidente alle sue responsabilità.

Non credo i lettori e Sorato stesso abbiano dimenticato la famosa assemblea, indetta in fretta e furia da Zonin, nella quale lo stesso scaricava tutte le colpe sul suo direttore e assicurava ai dipendenti della banca che lui non sapeva alcunché di quello che accadeva in Popolare. La versione dei fatti che darà Sorato é di importanza fondamentale e se le sue condizioni di salute non consentissero la presenza in aula, non sarebbe il caso che la Corte lo sentisse a casa sua o nel luogo di cura dove fosse ricoverato? E, se neppure questo fosse possibile, perché non richiedergli un memoriale con eventuali documenti allegati? E la perizia di ufficio sulle sue attuali condizioni, c’è oppure no?

L’intero trattamento giudiziario del caso BpVi, per come è stato istruito, genera perplessità. C’é ancora un sacco di gente si chiede come sia possibile che personaggi di primissimo piano del consiglio direttivo e del collegio sindacale non siano stati chiamati a rispondere dei loro atti o delle eventuali acquiescenze. Un vecchio amico giurista mi diceva: “i tribunali applicano le leggi, ma fare giustizia è altra cosa“.

(ph. Imagoeconomica)