Paura per Adler, ex batterista Guns N’ Roses si pugnala allo stomaco

Paura per Steven Adler, ex batterista dei Guns N’ Roses. Il 54enne è finito d’urgenza in ospedale dopo essersi accoltellato allo stomaco. Non sarebbe in pericolo di vita. Come riporta Tmz, il fatto sarebbe accaduto nel tardo pomeriggio di ieri nella sua abitazione a Los Angeles. La dinamica non è ancora chiara.

Steven Adler è stato tra i componenti della formazione originale dei Guns N’ Roses con Axl Rose, Slash e Izzy Stradlin. Ha fatto parte della band fino al 1990, quando venne licenziato a causa dei suoi problemi con alcol e droghe.

(ph: shutterstock)