Vi sentite stressati e irritabili? Tutta colpa del caldo. Ecco i rimedi

Condividi

Linkedin email

Se in questi giorni vi sentite particolarmente stressati e irritabili, la causa potrebbe essere l’ondata record di caldo che sta investendo la nostra Penisola. Basta guardare i numeri, infatti, per rendersi conto di come liti e discussioni sul tram, in strada, in ufficio o nel traffico si moltiplicano a vista d’occhio. E’ provato che afa, temperature bollenti e umidità mettono a dura prova la psiche e se il termometro schizza in alto all’improvviso, le conseguenze sono anche peggiori: si perde la capacità di controllo, si affronta la giornata con fatica, con il rischio di dare libero sfogo ad istinti aggressivi.

Lo conferma Eleonora Iacobelli, psicologa, vicepresidente Eurodap (Associazione europea per il disturbio da attacchi di panico) e responsabile trainer di Bioequilibrium.

«Questo caldo imprevisto può essere considerato un forte fattore di stress, capace di ridurre le nostre capacità di controllo rispetto agli stimoli ambientali negativi e, in alcune circostanze, può predisporre a comportamenti aggressivi ed impulsivi. Il nostro cervello, infatti, in condizioni estreme potrebbe affaticarsi molto facilmente e, di conseguenza, predisporci con maggiore facilità a comportamenti impulsivi. Aumento di temperatura, tasso di umidità e ore di esposizione alla luce mettono a dura prova l’equilibrio psicofisico di ognuno, che può esprimersi anche con azioni aggressive verso gli altri. Il forte caldo influenza anche altri aspetti importanti della nostra vita come il sonno, l’appetito e la concentrazione. Questo va a influire sulle nostre prestazione quotidiane tra cui il lavoro: in questo periodo si è maggiormente portati a conflitti e aumento della rabbia con colleghi e superiori. L’afa, a livello neurobiologico colpisce le cellule cerebrali alterando i livelli di minerali e tutte le sintomatologie a essa connesse possono sviluppare sensazioni di allarme e di pericolo che, se non gestite, portano a comportamenti di controllo ed evitamento che, nell’illusione di sentirci protetti, al contrario ci faranno sentire fragili e minacciati. E’ questa sensazione che può portare a fobie, paure e reazioni aggressive».

Ecco allora alcuni consigli per salvaguardare il nostro stato mentale ed emotivo dal caldo intenso:

1) Cercare di fare un piano degli impegni giornalieri così da evitare di dover utilizzare energie inutili;

2) Non caricarsi di impegni oltre le proprie possibilità fisiche e mentali;

3) Fare attenzione alla disidratazione, in quanto ha effetti non solo sul fisico, ma anche sullo stato psicoemotivo;

4) Assicurarsi di dormire in un ambiente tranquillo, che permetta un riposo davvero ristoratore;

5) Evitare di assumere alimenti eccitanti (caffè, alcol)

(ph: shutterstock)