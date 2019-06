Styling estivo per capelli? Ecco alcuni consigli

Condividi

Linkedin email

Lo styling e la cura dei capelli non sono appannaggio solo del mondo femminile: non si contano più, infatti, i barber shop dedicati “all’altra metà del cielo”. Sempre più uomini tengono alla cura della propria capigliatura e fanno bene: un’immagine curata è il miglior biglietto da visita possibile, di questi tempi. Quindi eccoci a consigliarvi i migliori shampoo e prodotti per i vostri capelli, cari uomini!

Partiamo da una marca che potrebbe davvero fare la differenza nel vostro armadietto del bagno: parliamo di American Crew, leader da 25 anni nel settore dello styling e della cura del capello. Moltissimi sono i prodotti che questo marchio dedica ai capelli maschili. Parliamo di gel, creme, pomate, shampoo, sieri per barba e molto, molto altro.

Che differenza passa, ad esempio, tra un gel e una cera per capelli? Prima di tutto bisogna stabilire il risultato che si vuole ottenere e in base a questo muoversi di conseguenza: è vero che il gel ha una tenuta superiore, quindi se per una serata particolare vorrete stupire gli astanti con qualche scultura strutturatissima sulla vostra chioma, ecco che questo potrebbe essere il mezzo migliore. Il limite del gel sta però nel fatto che, alla lunga, tende a seccare il capello oppure a renderlo davvero troppo appiccicoso. Ecco che allora la soluzione ideale sul lungo periodo è la cera, che ha comunque una grande capacità modellante (in commercio ve ne sono, così come per i gel, di diverso potere e grado fissante).

Parlando di shampoo, invece, un grande classico per gli uomini è quello antiforfora: American Crew anche qui si dimostra attenta a questo tipo di problematiche, proponendovi il Trichology, uno shampoo antiforfora studiato per la regolazione del sebo.

E, parlando di una peculiarità prettamente maschile, eccoci infine giunti alla barba: avete presente quando le donne i bambini si lamentano del fatto che la vostra barba ispida irrita o “graffia” i loro visi? Bene, ecco il segreto per mantenere la barba lunga evitando di sentirsi ripetere ogni giorno che sarebbe il caso di tagliarla a causa di questi problemi: un siero che possa tenerla morbida, sana e lucente. Non ci saranno più scuse e non solo voi, ma tutti quelli che vi circondano noteranno la bella differenza. Una barba nutrita è una barba che rende felici. Basterà ungere le mani con una piccola quantità di American Crew Beard e passarle successivamente su tutta la superficie della barba per iniziare questo rituale che siamo certi diverrà per voi un piccolo piacere quotidiano.

Per le pelli sensibili che la barba intendono farsela, non dimentichiamo i gel creati apposta per alleviare fastidi e rossori: rasature lisce e precise e pelli ben idratate sono le promesse che questi gel mantengono sui vostri visi.

Alcuni balsami post rasatura, come l’American Crew shaving, contengono anche un fattore protettivo per l’esposizione solare, così da prevenire, oltre che le irritazioni e i classici puntini da shaving, anche fastidiose scottature qualora la pelle sotto la barba fosse di un colore più chiaro rispetto al resto del viso!