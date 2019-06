Concorsi truccati, indagati docenti in 3 Università venete

Condividi

Alcuni docenti sono indagati in diverse università d’Italia con l’accusa di aver truccato dei concorsi. Sono coinvolti anche 3 atenei veneti. La Polizia di Catania, su delega della locale Procura Distrettuale della Repubblica, ha eseguito un’ordinanza applicativa della misura interdittiva della sospensione dall’esercizio di un pubblico ufficio a carico del rettore dell’Università di Catania e di ulteriori nove docenti (con posizioni apicali all’interno dei Dipartimenti) ritenuti a vario titolo responsabili dei delitti di associazione a delinquere, corruzione, turbativa d’asta e altro. Sono inoltre in corso 41 perquisizioni anche nei confronti di ulteriori indagati.

In Veneto sono indagati docenti delle università di Padova, Verona e Venezia. L’operazione dei poliziotti della Digos, denominata “Università Bandita“, ha consentito di accertare l’esistenza 27 concorsi truccati: 17 per professore ordinario, 4 per professore associato, 6 per ricercatore. (t.d.b.)

