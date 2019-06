Verona, regolamento di conti tra nigeriani: «Tentato omicidio»

Condividi

E’ di “tentato omicidio” l’accusa mossa ai danni di un 44enne nigeriano fermato lo scorso lunedì, in seguito a un sanguinoso episodio avvenuto a Porta Vescovo, Verona. Il giudice, questa mattina, ha convalidato l’arresto e disposto la custodia in carcere.

Regolamento di conti

Secondo la ricostruzione della polizia scaligera, l’aggressore aveva avuto una accesa discussione con un connazionale 32enne lungo Salita Santo Sepolcro, sfociata nell’accoltellamento di quest’ultimo, che a sua volta avrebbe avuto in mano una bottiglia rotta. Entrambi, feriti, si sono poi allontanati, venendo rintracciati dagli agenti in via XX Settembre e in via Cipolla.

Il 32enne è stato portato a Borgo Trento in gravi condizioni mentre l’altro, medicato a Borgo Roma, è stato poi trasferito in carcere.

Gli investigatori ritengono che l’episodio possa essere legato al mondo dello spaccio.