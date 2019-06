Vicenza, Berlato all’opposizione. Rucco: «sono tranquillo»

Condividi

Il rimpasto della giunta di centrodestra di Vicenza deciso ieri dal sindaco Francesco Rucco ad appena anno dal suo insediamento provoca l’immediata reazione di Sergio Berlato, coordinatore veneto di Fratelli d’Italia, la cui rappresentante nell’esecutivo cittadino, Isabella Dotto, è stata estromessa (assieme ad un altro assessore, Lucio Zoppello, della lista civica del sindaco). Questa mattina, infatti, Berlato ha annunciato durante una conferenza stampa di far passare il gruppo consiliare di FdI all’opposizione. La coalizione che sostiene Rucco viene così privata di tre consiglieri e, a conti fatti, ne basterebbero altri due per far cadere la maggioranza.

A stretto giro arriva la replica del primo cittadino, che motiva la scelta di sostituire la Dotto con il «giudizio maturato sul suo operato: rara presenza, ritardi nella gestione dei lavori del Moresco, bando del Bocciodromo. Sul patrimonio non ci sono delibere e la mappatura degli immobili annunciata non è mai arrivata». Nella nota, poi, si rivolge direttamente a Berlato: «quando ho chiesto il nome di una persona adeguata a svolgere il ruolo di assessore hanno rifiutato insistendo sulla Dotto, per cui non ho avuto scelta. In merito allo scandaloso scouting che dichiara – conclude Rucco, riferendosi all’annuncio del leader veneto di FdI di poter contare su altri due consiglieri che sarebbero pronti a votare la sfiducia – io sono tranquillo, è un metodo che non posso condividere. Posso solo salvaguardare la città riportando il dibattito sui temi amministrativi; sono disposto a farlo con tutti, anche con lui».