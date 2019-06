Autostrade, Di Maio: «gratis per italiani»

Condividi

È duro lo sfogo del ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico, vicepremier e leader del Movimento 5 Stelle Luigi Di Maio a margine della demolizione dei piloni rimanenti del Ponte Morandi a Genova. Di Maio attacca i Benetton, invoca la revoca delle concessioni e auspica che le autostrade possano diventare gratuite per gli italiani.

«Se crolla un titolo in borsa l’apparato di allarma, se crolla un ponte e muoiono più di 40 persone il sistema se ne fa una ragione, a volte la vede persino come un’opportunità – scrive Di Maio su Facebook -. Se vieni pagato e fai profitto per gestire un’infrastruttura dello Stato e non lo fai, ci sono delle conseguenze – aggiunge riferendosi ai Benetton, che a suo dire non avrebbero fatto manutenzione -. Che in questo caso si chiamano revoca della concessione».

Di Maio ha annunciato anche lo stop all’aumento dei pedaggi fino al 15 settembre e ha proposto che le autostrade siano gratis per gli italiani. «Come già avviene in alcuni Paesi – spiega – devono essere gli stranieri che vengono qui a pagare i pedaggi». (t.d.b.)

(ph. Imagoeconomica)