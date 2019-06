Holi torna in spiaggia: la festa dei colori a Caorle

Condividi

Linkedin email

Domenica 30 giugno il festival dei colori noto a livello europeo plana sulla spiaggia veneziana di Caorle per una tappa imperdibile con i migliori talenti di TikTok & Instagram, in occasione del HuaweiI P Smart 2019 DoubleTap. L’Holi il festival dei colori, il primo e originale format ideato e portato in Italia da due giovani organizzatori di eventi, il vicentino Marco Bari e il trevigiano Fabio Lazzari, è tornato per travolgere parchi, città e spiagge di musica, colori e tanto divertimento. Cinque edizioni di successo, raffiche di sold out per un totale di mezzo milione di partecipanti, questa la sintesi di un fenomeno di tendenza che ha conquistato, anno dopo anno, grandi e piccini, giovani e famiglie e che non smette mai di stupire grazie alla sua formula d’intrattenimento fatta di pura gioia di stare insieme tra profumate nuvole di colore. Il suo successo dilagante ha attirato addirittura l’attenzione del regista Fausto Brizzi che lo ha inserito nel film “Forever Young”, l’unico Holi ad esser entrato nelle sale cinematografiche.

E arriviamo quindi alla grande e attesissima novità dell’estate multicolor. Domenica 30 giugno il festival dei colori firma una straordinaria tappa a Caorle, nel Veneziano, ospitando alla Piterpan Arena Beach la semifinale “Huawei P Smart 2019 DoubleTap”. L’ingresso è previsto a partire dalle 15.00 e dalle 18.30 in poi entreranno in scena i giovanissimi talenti di TikTok & Instagram per l’evento DoubleTap, organizzato dall’agenzia creativa 2MuchTV e sponsorizzato quest’anno da Huawei in qualità di Title Sponsor 2019, che si svolgerà ancora una volta attraverso sfide nelle categorie canto, ballo e video. La conduzione sarà affidata interamente a TelJ, che ha vinto l’edizione 2017 del tour. Come giudici di questa prima semifinale sono stati scelti Marta Losito, Virginia Montemaggi, Valerio Mazzei, Alessandro Montesi e GianMarco Zagato, conosciutissime star del web, che avranno il compito non facile di giudicare tutte le performance.

Huawei P Smart 2019 DoubleTap è l’unico contest-show itinerante dove i migliori talenti TikTok e Instagram possono esibirsi dal vivo e mostrare il proprio talento sul palcoscenico nelle categorie canto, ballo e video. Huawei ha siglato una partnership con DoubleTap, diventandone Title Sponsor, in occasione del lancio dello smartphone P Smart 2019. Protagonista di tutte le tappe del tour, il nuovo P Smart 2019 si caratterizza per eccellenti performance racchiuse in un design ricercato, un ampio display Dewdrop da 6.21″ e una doppia fotocamera potenziata dall’Intelligenza Artificiale. La famiglia P Smart si è allargata ulteriormente con l’arrivo anche del nuovo Huawei P Smart + 2019, dotato di tripla fotocamera potenziata dall’Intelligenza Artificiale e di un design trendy, e del P Smart Z 2019, il nuovo smartphone tutto schermo, dotato di una fotocamera pop-up e un display Full HD, arricchendo così l’offerta per i giovani millennial che cercano uno smartphone conveniente senza rinunciare alle ultime tendenze, oltre che un partner perfetto con cui vivere la DoubleTap.

Per celebrare la partnership, nell’edizione 2019 di DoubleTap compare la nuova categoria “Huawei Challenge”, un’esibizione realizzata in onore di HUAWEI P Smart 2019, con la partecipazione fissa di Virginia Montemaggi, Marta Losito e TelJ, ideatore della performance Huawei. Per ogni tappa, i due vincitori della Huawei Challenge avranno la possibilità di diventare HUAWEI Brand Lover, il programma che premia gli amanti del brand con prodotti in anteprima, partecipazione a eventi esclusivi e molto altro. per candidarsi, gli utenti devono registrarsi sul sito ufficiale www.doubletap.live, scegliendo la città e la categoria di preferenza e caricando i propri video su TikTok o Instagram usando l’hashtag dedicato #PsmartDoubleTap. Tra questi, verranno scelti due partecipanti per le categorie canto, ballo e video. I vincitori di ogni tappa, si confronteranno nelle semifinali estive e nella finale a settembre. Per la Huawei Challenge si sfideranno on stage 4 partecipanti e verranno decretati due vincitori per ogni tappa. Per partecipare come pubblico alle singole tappe in giro per l’Italia e/o prendere parte ai Meet&Greet è necessario registrarsi al sito www.doubletap.live/#tour.

Dopo questo speciale evento, che funge anche da grande anteprima della tappa del 10 agosto che colorerà la spiaggia della Madonnina di Caorle durante il Double Flavour Music Festival, l’Holi è pronto a ripartire col suo Summer Tour, ecco le prossime date annunciate: il 13 luglio al Parco Retrone di Vicenza, il 14 luglio approda a Rosolina Mare, il 25 agosto a Bibione e il 31 agosto un’altra tappa al Carroponte di Milano. A breve altri annunci. Media partner ufficiale è Radio Piterpan che seguirà tutto l’arcobalenico Summer Tour.

Come funziona l’Holi il festival dei colori è ormai noto a tutti, tanta musica dalla consolle dei dj, il vocalist che annuncia il countdown e alla fine tutti che lanciano in aria o addosso le polverine colorate e via si balla e si canta tutti insieme, ma pochi sanno da dove derivi questo format che ha ispirato i due event manager. «Il nostro festival non si riduce ad un evento per divertirsi – spiegano gli organizzatori – ma è un maniera contemporanea, un veicolo per trasmettere i valori genuini di questa antica ricorrenza e soprattutto per manifestare l’anima solidale che sta alla base di tutto e per la quale abbiamo ideato il festival». Infatti, ciò che distingue l’Holi il Festival dei colori dagli altri format che lo imitano sull’onda della viralità del fenomeno, è lo scopo solidale. Fin dall’esordio del festival, Lazzari e Bari raccolgono fondi per la Fondazione Fratelli Dimenticati che aiuta i bambini audiolesi di un villaggio in India. La Fondazione Fratelli Dimenticati è una onlus di Cittadella, nel Padovano, che finanzia un progetto a Nandanagar, un villaggio nel Nord-Est dell’India dove nel 2006 è stata istituita la Ferrando School, un istituto che accoglie bambini audiolesi con l’obiettivo di intervenire precocemente nella diagnosi e nella cura della sordità attraverso percorsi terapeutici.

(ph. Pk Communication)