Quando i diritti umani sono contro il popolo: il pamphlet incendiario di Harouel

I francesi hanno tanti difetti: la loro igiene è sommaria – per non dire che sono proprio sozzi –, il loro Presidente imbarazzante. In compenso, pur avendo una tradizione di sinistra molto forte, pare che oltralpe sussista ancora una certa qual libertà d’espressione. A parte Michel Houellebecq, che è il caso più noto ed eclatante, sono tanti gli intellettuali a scrivere contro lo status quo imperante e a farlo senza paura, con mordente. Inutile dire che, qui in Italia, non vengono quasi mai tradotti. Noi ci limitiamo a importare Bernard-Henri Lévy, una specie di Saviano più bello, con un ciuffo alla Sgarbi e sempre vestito da gran damerino, che nella sua sostanza è un totale idiota europeista come ce ne sono già in abbondanza in giro per lo Stivale.

Per fortuna, qualche casa editrice meno nota ogni tanto si arrischia nell’impresa di farci arrivare i grandi francesi dissidenti. È il caso di “LiberiLibri” – il cui catalogo è a dir poco succulento – che propone Jean-Louis Harouel e il suo “I diritti dell’uomo contro il popolo”, un pamphlet incendiario e imperdibile per chiunque si senta soffocare nel totalitario panorama intellettuale ed editoriale italiano. In esso l’autore attacca tutte quelle folli tendenze, dal mondialismo, all’immigrazionismo, l’odio verso la propria patria, ecc, individuando la loro radice in una visione dei diritti dell’uomo assurta a religione laica e secolarizzata.

Senza stare adesso ad approfondire la ricostruzione storica fornita dal polemista, che rintraccia le radici teoriche di questo pensiero, il libro chiarisce come, in un tempo di grandi spostamenti e migrazioni, le basi che hanno garantito la civile convivenza nel mondo occidentale si stiano rivoltando contro i suoi stessi propugnatori, fino a mettere a rischio la loro sussistenza («[…]la religione secolare dei diritti dell’uomo afferma che, essendo tutti gli uomini perfettamente intercambiabili, un popolo qualsiasi, ad esempio malese o turco, può indifferentemente rimpiazzare i francesi indigeni e far continuare a funzionare la Francia. È nel nome di questo dogma che gli europei si vedono oggi minacciati di scomparire, come civiltà e come nazioni, per fondersi nel grande tutto di un’umanità mondializzata»).

Com’è noto e come sa chiunque non sia solito coprirsi gli occhi con un quintale di salame, il pericolo fondamentale è rappresentato dall’Islam che, a mezzo di movimenti sempre più ingenti di persone, ci minaccia e usa i diritti dell’uomo come scudo per portare avanti il suo piano, rendendosi così inattaccabile («hanno il loro particolare regime giuridico che li protegge, la loro legge privata, il loro privilegio. Sono delle categorie nei cui confronti la libertà di espressione è soppressa, proibito criticarle anche se in maniera fondata. Esse sono poste al di sopra del resto della società. Sono sacre. Il nuovo diritto penale che vieta che queste categorie possano essere oggetto di un libero dibattito è un diritto penale religioso, quello della religione secolare dei diritti dell’uomo. È al servizio di alcune minoranze e di certe religioni, rispetto alle quali ogni opinione critica è denunciata da una parola che termina con ‘fobia’»).

All’autore risulta ben chiaro che non si potrà se non andare incontro a un inesorabile declino e sostituzione etnica, se la rotta non verrà invertita bruscamente (“L’immigrazione extra-europea è ormai costituita non più da individui ma da popolazioni. Ma, se gli individui possono integrarsi, le popolazioni non si integrano […]L’esistenza di vaste diaspore toglie agli immigrati ogni bisogno di entrare in contatto con le società europee, dal momento che essi hanno ricostituito sul suolo europeo la loro società d’origine con i relativi usi e codici. […]formano sul suolo europeo degli insiemi nazionali extra-europei, la cui identità è costantemente conservata e stimolata dal flusso continuo dei migranti provenienti dai Paesi di origine”). E mentre gli apostoli di questa religione mondialista gridano e strepitano contro il patriottismo e il sovranismo, chi occupa l’Europa porta avanti un discorso razzista basato sulla superiorità della sua religione e identità, spesso covando apertamente odio verso chi lo ha accolto e aspirando a scalzarlo senza pietà («nei Paesi europei le sole rivendicazioni identitarie che non rischiano di essere accusate di razzismo o di xenofobia sono quelle che provengono o dagli stranieri o da persone in possesso della cittadinanza ma la cui origine è straniera»).

Eppure forse il vero problema, come si evince in filigrana al testo, non sono neppure gli islamici, ma coloro i quali praticano “l’amore dell’altro” fino all’oblio di sé stessi, generazioni allevate secondo la nuova religione imperante così smaccatamente a detrimento dell’Europa e soprattutto del popolo. Come sottolinea Jean-Louis Harouel: «c’è un aspetto del Vangelo impraticabile per la vita normale. Amare il proprio nemico, porgere l’altra guancia: sono dei percorsi di santificazione individuale, non delle regole di diritto che si possono imporre a tutta una popolazione. Il millenarismo dell’amore per l’altro spinto fino al disprezzo di sé causa la morte delle società che vi si abbandonano». Potremmo mai salvarci? L’autore non si spinge oltre verso il regno della divinazione, anche quando illustra certe concrete reazioni da parte di alcuni stati europei. Una cosa è certa, comunque: prima di decidersi eventualmente a reagire, è necessario maturare una coscienza del problema. In tal senso questo testo, per brevità e chiarezza, non può che essere considerato fondamentale.