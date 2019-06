Mondiali calcio femminile, grande attesa per Italia-Olanda

Condividi

Linkedin email

Tutto pronto per il grande quarto di finale del mondiale femminile di calcio tra Italia e Olanda. Sfida, quella con le orange, che ricorda quella maschile delle semifinali degli Europei del 2000.

Si gioca alle 15 sotto al solleone di Valenciennes e la partita verrà trasmessa in diretta e in chiaro su RaiUno. Nonostante l’orario discutibile per la portata del match, in molti seguiranno le azzurre che stanno via via conquistando il pubblico, anche maschile.

Questa la formazione dell’Italia Giuliani; Guagni, Linari, Gama, Bartoli; Bergamaschi, Galli, Giugliano, Cernoia; Bonansea, Giacinti. (t.d.b.)

ph:Facebook – Figc