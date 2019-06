Calcio Padova, ritiro in Trentino a Masen di Giovo

Condividi

La società Calcio Padova ha comunicato le date e i luoghi del ritiro estivo in vista della preparazione per il prossimo campionato di Serie C, anche se nelle ultime ore si è paventata l’ipotesi di un ripescaggio in Serie B a causa di presunte irregolarità del Trapani.

La squadra allenata dal nuovo mister Salvatore Sullo inizierà il ritiro il 15 luglio a Masen di Giovo, in Trentino, e terminerà il 28. Il pre-ritiro è in programma il 12 all’Appiani. La prima amichevole è il 20 luglio con una rappresentativa locale. (t.d.b.)