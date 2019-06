«Padova, Coalizione Civica sta con comandante SeaWatch: e Giordani?»

Condividi

Linkedin email

Il consigliere di opposizione di Padova Alain Luciani (in foto) critica la decisione di Coalizione Civica, il movimento del vicesindaco Arturo Lorenzoni, di organizzare una manifestazione di sostegno a Carola Rackete, comandante della Sea Watch 3, prevista questa sera alle 19 alla stazione di Padova. «La scelta di Carola di attraccare al porto di Lampedusa per portare in salvo 40 persone bloccate da 17 giorni in mare, è un atto di coraggio e umanità che indica a tutte e a tutti da che parte bisogna stare.Dalla parte di Carola» spiegano gli organizzatori della manifestazione.

«Il gruppo di Coalizione Civica si schiera con chi Sperona e Attenta alla Vita dei nostri uomini della Guardia di Finanza. Il Sindaco prenderà le distanze da queste vergognose posizioni? – scrive Luciani su facebook -. Il commissariato Vice Sindaco Lorenzoni appoggia tali inqualificabili esternazioni?». (t.d.b.)

(ph. Facebook – Alain Luciani)