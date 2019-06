Porto Tolle (Ro), ex centrale elettrica sarà oasi per turisti

Condividi

«Il progetto di riconversione turistico-ambientale dell’ex-centrale termoelettrica di Porto Tolle (Rovigo) rappresenta una grande occasione di sviluppo per tutto il territorio del delta del Po». Così Cristiano Corazzari, assessore regionale al territorio e alla cultura, commenta la presentazione avvenuta ieri mattina a palazzo Balbi del progetto di Enel e Human Company che, con un investimento di 600 milioni di euro, occuperà 110 ettari, 20 dei quali ad area boschiva.

«Si tratta di un progetto ambizioso – sottolinea Corazzari – che avrà certamente una ricaduta positiva per tutto il territorio polesano e veneto, oltre a favorire uno sviluppo sostenibile con grande attenzione all’ambiente. Volano per la valorizzazione del Delta del Po è anche occasione per coniugare ospitalità con biodiversità, cultura e sport e delle eccellenze ambientali e paesaggistiche. La riconversione di Porto Tolle rappresenta un traguardo importante e l’inizio di un nuovo percorso per questa che è anche area patrimonio dell’Unesco. Non ultimo – conclude l’assessore regionale – il fatto che grazie al progetto saranno creati posti di lavoro in numero superiore a quello degli occupati nella ex-centrale elettrica di Porto Tolle, dà un’ulteriore dimensione al valore di questa iniziativa per l’intero territorio del Delta del Po e dell’area polesana in generale». (t.d.b.)