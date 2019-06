FdI divisa, Donazzan a Berlato: «Tornare con Rucco»

Condividi

L‘Assessore Regionale del Veneto Elena Donazzan commenta in un comunicato la volontà espressa dai consiglieri comunali di Fratelli d’Italia di Vicenza di uscire dalla maggioranza di centrodestra. «Sono stupita e disorientata da quanto appreso nelle ultime ore – afferma la Donazzan -. Il centrodestra unito è sinonimo di buongoverno a Vicenza, come lo è da anni in Veneto a livello regionale ed in molte nostre realtà locali. Non possiamo permettere che alcune ambizioni personali portino a discussioni dannose per la Città e per i Vicentini. Serve buonsenso – aggiunge – per evitare a Vicenza gli errori che hanno riconsegnato Padova alla sinistra. Gli elettori, un anno fa, hanno chiesto a gran voce una svolta, premiando con il proprio voto e la propria fiducia il Centrodestra unito a Francesco Rucco».

«Ai Consiglieri comunali di Fratelli d’Italia chiedo senso di responsabilità, – aggiunge l’assessore – e di rispettare quella volontà popolare che ha portato al primo turno a Francesco Rucco Sindaco di Vicenza, riconfermata solo poche settimane fa in occasione delle elezioni europee. Farò un appello ai vertici nazionali di Fratelli d’Italia affinché si metta fine al più presto a questa vicenda: la stabilità e la lealtà per il governo di una grande città come Vicenza deve rivestire un’importanza prioritaria per il Partito. Altrimenti con che credibilità a Vicenza potremmo chiedere il voto quando sempre Fratelli d’Italia a livello nazionale ha invocato e invoca l’unità del Centrodestra? Lasciamo i personalismi – conclude la Donazzan – e rispettiamo il voto popolare». (t.d.b.)

