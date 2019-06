Da Re (Lega): «Se Rucco cade, centrodestra non perdonerà Berlato»

Condividi

Dopo l’assessore veneto Elena Donazzan anche l’eurodeputato e segretario nazionale per il Veneto della Lega Gianantonio Da Re critica la scelta di Fratelli d’Italia di passare all’opposizione nel consiglio comunale di Vicenza. «Un anno fa grazie al lavoro svolto con le forze politiche di centro destra siamo riusciti a dare un segnale di cambiamento e di speranza ad una città che a gran voce ha bocciato le politiche messe in campo dal Partito Democratico – afferma Da Re in una nota -. Oggi c’è chi, con la propria scelta personale, rischia di buttare via tutto il lavoro fatto, fregandosene del voto espresso dai cittadini. Ma con quale faccia queste persone pensano di presentarsi ai cittadini che in maggioranza hanno scelto il centrodestra in città?»

«Come pensano di motivare il proprio comportamento? Se pensano di fare un dispetto a chi oggi governa sbagliano, stanno facendo un dispetto a loro stessi, – prosegue Da Re – mettendosi nella condizione di non aver più voce in capitolo perché, così come stanno facendo, decidono di ridare la città al centrosinistra, e in quel caso i responsabili avranno dei nomi e cognomi ben precisi che gli elettori del centrodestra non perdoneranno mai». (t.d.b.)

(ph. Facebook – Gianantonio Da Re)