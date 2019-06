Unesco, ancora (poco) tempo per salvare Vicenza. Ma Variati taccia, per favore

Condividi

Linkedin email

L’arena politica cittadina si è animata attorno al tema dell’Unesco e sul rischio che Vicenza possa, per accumulo di infrazioni alla Convenzione internazionale del 1972, essere iscritta nella lista del patrimonio in pericolo. A lanciare il grido dall’allarme sarebbe l’ex sindaco Achille Variati tramite un post su Facebook.

Conoscendo la prassi dell’Unesco posso dire che si tratta di un’eventualità non immediata ma del tutto probabile visto l’andazzo generale, segnato da continue aggressioni al patrimonio derivanti da scelte urbanistiche e gestionali in aperto contrasto con i principi della tutela del bene iscritto sin dal 1994 nella lista del patrimonio mondiale dell’Umanità.

I richiami

Un riconoscimento nato non certo dal nulla ma frutto di un grande impegno collettivo (politico, culturale) che oggi non esitiamo a mettere in pericolo con scelte dannose e spesso irreversibili. Il tutto mentre altre realtà, con spirito opposto al nostro (basti pensare alla candidatura delle Colline del Prosecco fortemente contrastata da molti comitati di abitanti di quelle zone e da alcune associazioni ambientaliste) caparbiamente si adoperano per ottenerlo.

Per misurare la concretezza del pericolo ricordo che il sito “Città di Vicenza e le ville palladiane del Veneto” dall’epoca della sua iscrizione nella lista del patrimonio mondiale dell’Umanità (1994-1996) ad oggi, ha accumulato una serie crescente di severi richiami. Provo ad elencarli per chi non li ricordasse.

Si tratta della valutazione dell’impatto dell’A31 sulla Villa Saraceno-Lombardi a Agugliaro, e la conseguente richiesta di modifica del tracciato viario scaturito dall’advisory mission del 2005; della valutazione tecnica cumulativa del 2017 relativa all’impatto della costruzione della base militare Del Din e della realizzazione del progetto del Parco della Pace; della costruzione della Tangenziale nord-ovest; del mastodontico intervento nell’area di Borgo Berga; del tracciato della Tav comprensivo di tunnel che avrebbe dovuto attraversare – nell’ipotesi fortemente caldeggiato proprio dalla giunta Variati – la collina di Monte Berico e sbucare bellamente sotto Villa Valmarana ai Nani; della rifacimento della strada e del parcheggio all’interno dell’oasi della Valletta del Silenzio del 2015, oggi ritornato pericolosamente in auge, che vede l’area verde di proprietà comunale posta a ridosso del sito della Rotonda, trasformarsi pezzo a pezzo in un banale angolo di periferia urbana in barba a tutti i principi di buon senso e di sensibilità per il luogo; e da ultimo del progetto relativo alla costruzione di un edificio multifunzionale all’interno di Parco Querini contro il quale più di due mila cittadini si sono espressi negativamente, attraverso una raccolta firme, mentre le associazioni Civiltà del Verde e Italia Nostra hanno presentato un ricorso al Presidente della Repubblica per chiedere l’interruzione del cantiere e la revisione complessiva del progetto.

Indifferenza

Come si può capire si tratta di interventi molto diversi tra loro ma che hanno almeno due tratti in comune: il primo consiste nel fatto che essi non vengono mai posti alla valutazione preventiva degli uffici del WHC-Unesco in modo da evitare di porre l’istituzione internazionale difronte al fatto compiuto (violazione del paragrafo 174 delle Linee guida di applicazione della Convenzione del 1972); il secondo invece consiste nel fatto che gli interventi proposti, e in molti casi realizzati, sono talmente indifferenti alla tutela del bene e alla fragilità del contesto da compromettere gravemente il suo valore, alterandolo in modo quasi sempre irrimediabile tanto in termini di sostanza e di immagine.

Alla luce di tutto ciò appare davvero assai difficile seguire Variati sulla strada indicata attraverso il post su Facebook dello scorso mercoledì che punta a distinguere, in modo sommario e autoassolutorio, i buoni dai cattivi. Ritengo non possa essere lui a fare certe valutazioni rappresentando lui stesso una pesantissima parte in causa responsabile, in quanto sindaco, di alcune di quelle scelte dannose di cui si è detto.

Proprio il 30 giugno, si inaugura a Buku (Azerbaijan) la 43° sessione del Comitato del Patrimonio Mondiale, un appuntamento a cadenza annuale durante il quale verranno presi in esame diverse questioni e problematiche riguardanti la gestione dei siti Unesco. La documentazione prodotta in vista di questo importante consesso non elenca Vicenza tra i siti iscritti nella lista del patrimonio in pericolo, dove – per la zona dell’Europa e il Nord America – troviamo invece iscritti i siti del centro storico di Vienna, dei monumenti medioevali di Kosovo e di Liverpool.

Tempi stretti

Se da un lato questo può farci tirare un sospiro di sollievo, dall’altro ci dice che essere inseriti in quella lista non è una cosa così improbabile (il caso di Vienna mostra molte analogie con quello di Vicenza) e che il procedimento di iscrizione potrebbe partire proprio quest’anno. Le parole criptiche, tutte giocate in punta di diatriba politica, pronunciate da Variati potrebbero voler dire questo. Aspettiamo un suo secondo post, possibilmente più esplicito, per saperne di più!

Nel frattempo va detto che il modo migliore per iniziare a proteggere il bene è quello di usare gli strumenti giuridici e tecnici che abbiamo a disposizione posti a garanzia di tutela nel momento della sottoscrizione degli accordi con l’Unesco nel 1994 e nel 1996. Basti solo pensare all’importanza data allora al Piano del Centro Storico quale strumento appropriato e idoneo per la gestione della parte “urbana” del sito.

E’ indubbio che il piano regolatore di una città riconosciuta patrimonio dell’Umanità non può non tener conto dell’obbligo assunto a livello internazionale adattandosi a questo impegno considerandolo non una limitazione, come qualcuno vuol far credere, ma come un’opportunità di sviluppo locale efficacemente sostenibile capace di produrre luoghi per abitare e lavorare più accoglienti e funzionali. Fa gioco ad un pensiero politico piuttosto rozzo e molto datato far passare l’idea che non si possa conciliare sviluppo economico e tutela delle risorse ambientali, paesaggistiche e culturali.

Cosa fare

Gli esempi virtuosi in questa direzione sono moltissimi e noi dovremmo avere l’intelligenza e la lungimiranza di seguire. Perché, com’è noto, lo sviluppo non passa né attraverso una messa in scena urbana, tutta concentrata ad agire in poche parti del centro storico (la piazza, il corso, alcuni monumenti) e finalizzata a soddisfare il turismo mordi-e-fuggi, né tantomeno attraverso il dilatarsi della città con le zone periferiche sempre più abbandonate a sé stesse, assediate dai supermercati, private di verde e di servizi che al contrario contribuiscono a rendere dignitoso l’abitare e che, con un po’ di maggiore sensibilità e attenzione, si potrebbero facilmente garantire.

Quello che abbiamo invece di fronte è il quadro triste di una città occasionale. Come occasionale è il modo di parlarne di molti addetti della politica, senza preferenze di parte. Messi da parte i dibattiti pubblici, gli incontri vis-à-vis con le persone, la voglia di impegnarsi in modo concreto e generoso in progetti che guardino al miglioramento della città, e non al soddisfacimento di cinici interessi di parte, si ricorre ai post su Facebook, piazza effimera per eccellenza, già abbondantemente usurata, dove si cerca consenso a buon mercato con battute d’effetto, oppure – come nel caso riferito dal suo giornale – con ricostruzioni di storie che hanno avuto, in realtà, uno sviluppo molto diverso da quello che si è inteso raccontare.

Visto l’andazzo, quel che è certo è che a vigilare sulla tutela del patrimonio paesaggistico e culturale della nostra città e del nostro territorio, non abbiamo trovato, né troveremo, Variati. E neppure quelli che lo hanno succeduto. Per questo motivo i cittadini e le associazioni impegnate non lasciano il campo, anzi. Continuano le loro azioni e le loro campagne a difesa del bene culturale che abbiamo ereditato dal passato convinti che questo, per chi crede nell’impegno civico, sia un compito irrinunciabile anche nell’ottica della trasmissione del patrimonio alle generazioni future, un compito troppo importante per poterlo lasciare nelle mani di chi non offre alcuna garanzia in questa direzione.

(ph: villalarotonda.it)