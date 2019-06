Arpav, Regione Veneto nomina Marchesi nuovo presidente

Condividi

La Giunta Regionale del Veneto ha designato il dottor Luca Marchesi per la nomina, da parte del Consiglio Regionale del Veneto, a direttore generale dell’Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione Ambientale del Veneto (Arpav). L’ultimo incarico del dottor Marchesi è stato quello di direttore generale di ARPA del Friuli Venezia Giulia, dopo avere ricoperto il ruolo di vicedirettore generale dell’ARPA Lombardia.

Laureato in architettura al Politecnico di Milano, con un master biennale in Public Management conseguito presso la Scuola di Direzione Aziendale dell’Università Bocconi di Milano, il dottor Marchesi è attualmente presidente dell’AssoArpa (Associazione nazionale tra le Agenzie ambientali della Regioni e delle Province Autonome), presidente dell’organismo indipendente di valutazione (OIV) di ARPA Puglia e ARPA Calabria e componente del Comitato Tecnico Permanente del Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente. Il dottor Marchesi svolge, inoltre, attività di docente e formatore per istituzioni pubbliche e private. (t.d.b.)

