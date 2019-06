Beviamoci su: arriva lo sconto sulle birre artigianali

Condividi

Sarà per il gran caldo, sarà per far sopportare meglio agli italiani la prossima manovra finanziaria, fatto sta che il governo ha inserito nella nuova legge di bilancio un decreto che taglia il 40% di tasse ai birrifici artigianali. Questo, secondo Coldiretti, comporterà una diminuzione dei prezzi delle birre a partire da domani 1 luglio.

«Un bonus che si traduce in un sostegno al consumo di una bevanda che – sottolinea la Coldiretti – riscuote un

successo crescente in Italia dove si assiste ad una moltiplicazione di iniziative imprenditoriali con 862 birrifici agricoli e artigianali, in aumento del 330% negli ultimi dieci anni. Un risultato – precisa la Coldiretti – spinto dall’aumento dei consumi hanno raggiunto i 33,6 litri, il massimo di sempre, con un incremento del 14,3% negli ultimi dieci anni. Nel 2018 per la prima volta nella penisola i brindisi a base di birra hanno superato 20 milioni di ettolitri conquistando oltre la metà degli italiani. La birra è sempre più bevanda di degustazione con richiami al territorio e al Made in Italy valorizzando l’origine nazionale delle materie prime utilizzate, con più di 6 boccali su 10 che vengono consumati in casa, con familiari e amici». (t.d.b.)

(Fonte: Adnkronos)

(ph. Shutterstock)