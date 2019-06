A volte ritornano: l’ex Chievo Ventura riparte dalla Salernitana

Condividi

Linkedin email

Gian Piero Ventura a 71 anni torna ad allenare dopo le brutte esperienze con la nazionale e con il Chievo Verona. Sarà infatti il prossimo allenatore della Salernitana, in Serie B. Con l’Italia Ventura ha “ottenuto” il primato negativo dell’esclusione dai Mondiali, mentre dal Chievo si è dimesso dopo aver raccolto un solo punto in 4 partite.

Tuttavia il tecnico genovese piace a Claudio Lotito, presidente della Lazio, ma anche consigliere federale Figc (e in questa veste avrebbe spinto l’allora presidente Tavecchio a nominarlo commissario tecnico) e presidente in comproprietà con Marco Mezzaroma proprio della Salernitana. Per Ventura contratto di un anno rinnovabile in caso di promozione in Serie A. (t.d.b.)

(Fonte: Ilgiornale)

(ph. Shutterstock)