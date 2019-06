Chioggia, cane morto da giorni e abbandonato: colletta per rimuoverlo

Condividi

Linkedin email

Alla fine sarà una colletta dei residenti a risolvere il caso del cane morto a Brondolo (Chioggia) e abbandonato in stato di decomposizione da giorni. Come riporta Daniele Zennaro su La Nuova Venezia a pagina 24, la rimozione della carcassa dell’animale è stata più complicata del previsto.

Il rottweiler era di proprietà di due coniugi deceduti entrambi qualche anno fa. Senza i padroni l’animale ha iniziato a deperire. Di lui si prendeva cura inizialmente il figlio della coppia, che però poi è stato arrestato per stalking e si trova in carcere. A volte gli agricoltori dei campi vicini all’abitazione gli portavano da mangiare, ma l’animale è morto. Nessuno però ha rimosso la carcassa che ha iniziato a puzzare terribilmente anche a causa del gran caldo.

Il servizio veterinario dell’Usl è l’ente accreditato per occuparsi del cane, che però è all’interno di una proprietà privata. I residenti spiegano che alla compagna del proprietario sono stati chiesti 250 euro per portare via l’animale ma lei non ce li ha, così hanno deciso di fare una colletta per raccogliere i soldi necessari. (t.d.b.)

(ph. Shutterstock)