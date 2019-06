L’oroscopo della settimana (1-7 luglio): Gemelli, fidatevi di voi stessi

Condividi

♈ – ARIETE

LE TENSIONI SI ALLENTANO

Scontri e antipatici battibecchi, che hanno caratterizzato la settimana passata, ora si smorzano e si intiepidiscono. Una maggiore scorrevolezza di energie, ora che anche Marte raggiungerà il Leone andando a far compagnia al vivace Mercurio, è da mettere tranquillamente in preventivo. Certe decisioni domestiche sono definitivamente prese, rendendo finalmente obsolete molte ansiose problematiche. L’amore è dolcissimo.

♉ – TORO

NON TRASCURARE NULLA…

Sarà la fretta a dominare la tua settimana: Urano, già di per sé un acceleratore celeste di ottimo livello, strattonato da Marte e da Mercurio, posizionati all’inizio del Leone, vorrebbe che i progetti che hai in mente fossero pronti per… ieri! All’occhio: l’eccessiva e impaziente impellenza potrebbe farti non notare particolari che sembrano trascurabili e secondari, ma che invece non lo sono affatto. Per esempio la passionalità nei sentimenti…

♊ – GEMELLI

FIDATI DI TE STESSO

La settimana inizia con Luna e Venere insieme alla fine del Segno. Seppur fugace, questo aspetto ti invita a fidarti di te stesso, a capire che il tuo istinto ti porta nella direzione giusta, a dar prova di una sensibilità tanto immediata quando assolutamente lucida e veritiera. E poi rammenta che è la prima impressione quella che vale: quella che usa il ragionamento abbreviato dell’istinto per portarti nella direzione giusta. Soprattutto in amore.

♋ – CANCRO

FAVORITI AL CENTO PER CENTO

Nel tuo Segno in settimana succede di tutto: lunedì 1 Marte lascia il Cancro per dirigersi nel Leone, poi ci sarà l’annuale Luna Nuova martedì 2 quando Sole e Luna si incontreranno nel decimo Grado del Segno e poi, udite udite, mercoledì 3 entrerà in Cancro una sontuosa Venere. Gli avvenimenti e le opportunità si stanno moltiplicando e le stelle ti mettono quindi fra i protagonisti celesti più in auge. Favoriti in tutto: pronti per il successo.

♌ – LEONE

TUTTO SI SVOLGE IN FRETTA…

Il focoso, irruento e vitale Marte fa il suo ingresso nel Segno, accolto trionfalmente dallo sveglio Mercurio… Le prospettive dei giorni della settimana compongono uno straordinario collage fra irruenza e lucidità, per giornate all’insegna della chiarezza di idee e della velocità nel realizzarle! Le finalità alle quali tendi con nitida coerenza si realizzeranno più velocemente del previsto, con un largo anticipo sulle tempistiche stimate.

♍ – VERGINE

LE SPECIFICHE DELLE DECADI

Emozioni diverse per chi appartiene a Decadi diverse: per la Prima Decade del Segno, il favore di Urano permette un’ottima gestione di situazioni intense e impegnative. La Seconda Decade avrà a disposizione il trigono di Saturno e quindi agisce sempre con sobria razionalità, mentre Plutone protegge e incentiva i nati della Terza Decade, comportando creatività e una vibrante capacità di ripresa dopo fasi non tutte soddisfacenti. Si riparte!

♎ – BILANCIA

GELOSIA CANAGLIA

C’è, sotto sotto, un sottile antagonismo con la persona del cuore, sulla quale vorresti avere la più inscalfibile esclusiva e la cui attenzione non vorresti dividere assolutamente con nessuno. Chi ami è invece molto attratto da una socialità vivace e compagnona, abbastanza in contrasto con il tuo desiderio di gestire la vostra vita come un monopolio che non tollera intromissioni… Questa, cara la mia Bilancia, si chiama pura gelosia.

♏ – SCORPIONE

FAVOREVOLI INCENTIVI CELESTI

Potrebbe forse tornare in vigore un precedente e datato legame a due, poiché pare ci siano spunti rinnovativi nelle situazioni di coppia. Le cause celesti puntano in questa direzione e si individuano nel trigono di un Nettuno in Pesci, molto trasformatore e incentrato sui sentimenti e sul cambio della guardia fra Marte e Venere in Cancro, Segno he è comunque protagonista del favorevole passaggio del nostro vitale astro di riferimento: il Sole.

♐ – SAGITTARIO

RIPENSACI SERIAMENTE

Secondo le amiche stelle dovresti riconsiderare con occhi meno distratti e decisamente più capaci di puntualizzare una proposta che hai preso sottogamba e che, invece, potrebbe portarti immediatamente verso obbiettivi importanti. Rivedendo le cose a bocce ferme potresti accorgerti che quello che ti viene prospettato si adegua come un guanto a ciò che vuoi e che desideri ardentemente. Ripensaci molto seriamente…

♑ – CAPRICORNO

ATTACCHI REITERATI

Certi attacchi sui quali in altri momenti non avresti sprecato un secondo della tua attenzione, ora ti danno decisamente noia e ti fanno provare scarso apprezzamento rispetto alle cose che fai. Anche perché si stanno ripetendo con eccessiva frequenza… I valori cancerini in ballo, pur mutando di consistenza perché Venere in opposizione si sostituirà a Marte, insistono nel ritenere che tu ti stia comportando con pertinace tenacia… Troppa?

♒ – ACQUARIO

NOVITÀ NEL LAVORO

In campo lavorativo ci sono novità consistenti, di cui potresti avvalerti per migliorare le tue possibilità legate all’attualità e all’immediato futuro. Metti maggiore energia nello sviluppare le idee e i progetti che hai in mente perché il periodo adatto a cogliere successi ben meritati è per l’appunto questo! Evita inutili scontri e affidati, in amore, a una maggiore tenerezza e ad un dialogo che venga direttamente dal cuore.

♓ – PESCI

CERTE SPINE CADONO

Sarà il settore affettivo ad avvalersi per primo dei favori di Venere, che entra in Cancro a sostituzione del più deciso Marte facendo così compagnia al Sole. Sarà l’amore, la consapevolezza che la vicinanza reciproca è un fattore primario di serenità e di intima gioia, a dare il là a giornate belle, appaganti, tenere e amorosamente al top. Certe prevedibili spine che comunque c’erano nella relazione a due, ora cadranno da sole…

A cura di Susy Grossi – consulente astrologico

(Ph. Shutterstock)