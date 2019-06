Padova, bloccata in ascensore per 27 ore: sopravvive bevendo vino

Condividi

Il gran caldo di queste ore, che ha provocato morti in Veneto, ha causato anche diversi disagi come blackout. A Padova una donna è rimasta bloccata in ascensore per più di un giorno, 27 ore.

La 50enne si è trovata da sola nell’ascensore di un palazzo in centro, con temperature altissime. Per sopravvivere ha bevuto una bottiglia di vino che aveva con sé. È stata liberata solo la mattina di ieri dopo che la sorella e la figlia si sono preoccupate perché non rispondeva. La ragazza è tornata di corsa dalle vacanze e ha sentito le urla. (t.d.b.)

(Fonte: Ilgazzettino)

(ph. Shutterstock)