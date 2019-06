Condividi

Tragedia a Rosolina Mare (Rovigo) dove un uomo di 47 anni di Bovolone (Verona) è morto annegato dopo essersi tuffato in acqua, pur non essendo un nuotatore esperto, per salvare la moglie in difficoltà.

L’uomo purtroppo è stato travolto dalle onde e non ce l’ha fatta mentre la donna è stata tratta in salvo dai soccorritori e ora è ricoverata in gravi condizioni in ospedale. (t.d.b.)

(Fonte: Ilgazzettino)