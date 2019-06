Condividi

Linkedin email

Questa mattina verso le 8:30 una Fiat Panda è finita fuori strada schiantandosi contro un ponticello tra Sossano e Colloredo nel Basso Vicentino.

Purtroppo non c’è stato nulla da fare per la conducente, soccorsa subito ma deceduta durante il trasporto in elicottero in ospedale. A causare lo schianto potrebbe essere stata l’elevata velocità trattandosi di strade molto strette e con diverse curve, ma sono in corso accertamenti(t.d.b.)

(Fonte: IlgiornalediVicenza)

(ph. Shutterstock)