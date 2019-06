La madre gli leva il computer, lui si butta dal quinto piano: grave 19enne

Condividi

Un ragazzo di 19 anni è in gravi condizioni a Torino dopo essersi lanciato dal quinto piano perché la madre, al culmine dell’ennesima lite, gli ha strappato la tastiera del computer dalle mani. Secondo la ricostruzione del Corriere della Sera, il ragazzo è un “hikikomori“, cioè una persona che sceglie di non uscire mai di casa ed isolarsi dal mondo esterno. Il padre ha abbandonato la famiglia, la sorella convive fuori casa, lui non studia e non lavora.

Secondo i vicini il computer era l’unica realtà di Ruben, questo il nome del ragazzo, e quando la madre provava a fargli cambiare idea lui le metteva le mani addosso. Finché la donna esasperata ha provato a toglierlo fisicamente passando dalle parole ai fatti, ma sicuramente non si aspettava un gesto così tragico. Il giovane ha letteralmente preso la rincorsa buttandosi dal balcone. Ora ha fratture e traumi multipli a faccia, vertebre, cranio e la prognosi è riservata. (t.d.b.)

Vi ricordiamo che sono attivi alcuni numeri verdi a cui chiunque può rivolgersi per avere supporto e aiuto psicologico:

– Telefono Amico: 199.284.284

– Telefono Azzurro: 1.96.96

– Servizio regionale per la salute degli imprenditori (Progetto InOltre): 800.334.343

– De Leo Fund: 800.168.678