Veneto, dopo 3 anni popolazione cresce: merito degli stranieri

Condividi

Linkedin email

Il Veneto è in controtendenza rispetto alla media nazionale per quanto riguarda il calo demografico. Dopo 3 anni infatti la popolazione riprende a crescere: nel 2018 il contatore demografico ha segnato 5 mila abitanti in più, portando la popolazione dei residenti a 4 milioni e 910 mila residenti. A segnalare il dato è l’Ufficio di Statistica della Regione Veneto, con l’ultimo numero di Statistiche Flash. Sono solo 4 regioni in Italia a registrare un saldo positivo nella variazione della popolazione: il Veneto, con un 1,1 abitante in più ogni mille abitanti, tallona l’Emilia Romagna e la Lombardia (ciascuna con 2/1000 in più) e insegue il Trentino Alto Adige (più 4,1 abitanti per mille). Tutte le altre regioni “perdono” popolazione.

Ad aumentare il livello demografico del Veneto però non sono state le nascite, ma i trasferimenti di persone da altre regioni, ma soprattutto dall’estero. 3.804 persone si sono trasferite in Veneto da altre Regioni nel 2017, 25.478 dall’estero. La Provincia più attrattiva risulta essere Treviso (5577 ingressi), seguita da Venezia (4873) e da Verona (4754). Rimane il problema della denatalità. Nel 2018 in Veneto i fiocchi rosa e azzurri sono stati mille in meno rispetto ai 36.596 del 2017, che a loro volta erano il 25% in meno rispetto al 2007. Per la prima volta nella storia della regione il numero dei nati è sceso sotto quello degli ottantenni, che si attestano a 38.681, di cui ben 1196 ultracentenari. La denatalità è ormai un fenomeno strutturale a causa dell’assottigliarsi del contingente demografico delle madri potenziali e dello spostamento delle gravidanze verso età più avanzate: l’età media del primo parto è 32 anni, uno in più rispetto al 2008 . Il risultato è la contrazione del tasso di natalità: nel 2018 in Veneto si è arrivati a 1,36 figli per donna, a fronte di una media europea di 1,59 figli per donna. Complessivamente la popolazione veneta risulta essere tra le più longeve in Italia: l’età media è di 83,4 anni (85,6 per le donne), a fronte di una media italiana di 82,7 anni. Ma l’allungarsi delle speranze di vita mette a rischio l’equilibrio demografico: gli over 75 nel 2017 erano 615.558, pari al 12,5 % della popolazione; tra vent’anni, nel 2010, saranno il 18% della popolazione. (t.d.b.)

(ph. Felipe Teixeira – Shutterstock)