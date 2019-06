Venezia, bimba dimenticata in autobus sotto al sole per 2 ore

Condividi

Linkedin email

Paura per una bambina di 3 anni di Scorzè (Venezia) che è rimasta 2 ore chiusa dentro un autobus nel deposito. Una situazione rischiosa dato il gran caldo di questi giorni.

Per fortuna il padre, non vedendola arrivare, ha allertato il servizio scuolabus e la piccola è stata trovata in lacrime, in stato di schock, ma in buone condizioni.

Cos’è successo

Probabilmente la bambina si era addormentata saltando il suo turno di discesa dal mezzo. L’autista, nuovo, non conoscendo bene tutti i bambini si è dimenticato e ha portato il bus in deposito pensando fosse vuoto. Per fortuna non ci sono state conseguenze, ma poteva essere una tragedia. (t.d.b.)

(Fonte: IlcorrieredelVeneto)

(ph. Shutterstock)