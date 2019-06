«Venezia, Brugnaro multa le prostitute: così punisce le vere vittime»

Condividi

La capogruppo del Partito Democratico nel consiglio comunale di Venezia Monica Sambo critica l’episodio avvenuto ieri a Marghera dove la polizia municipale ha multato due prostitute i loro clienti. «Complimenti al Sindaco di Venezia che con l’applicazione del nuovo regolamento ha multato le prostitute, e se ne vanta pure – scrive la Sambo su Facebook -. La scelta di questa amministrazione mi fa semplicemente schifo e mi indigna!! Con un gravissimo ritorno al passato, addirittura antecedente alla legge Merlin (1958!), l’Amministrazione Brugnaro ha deciso di sanzionare chi si prostituisce, colpendo quindi i soggetti deboli della filiera, già vittime di violenze, sfruttamento e soprusi».

«L’articolo in questione del nuovo regolamento proposto dall’Amministrazione fuxia è evidentemente in contrasto con la vigente normativa che non proibisce la prostituzione in strada (anche a tutela delle vittime dei mercanti del sesso), ma i reati di sfruttamento e di favoreggiamento della prostituzione – prosegue la consigliera -. E l’Amministrazione Brugnaro, ha dimostrando ancora una volta un atteggiamento retrogrado, ottuso ed estremamente inadeguato alle caratteristiche del fenomeno, decide di prendersela con le vittime, distruggendo, tra l’altro, in colpo solo 20 anni di progetti sociali del Comune di Venezia, all’avanguardia – conclude la Sambo – nel contrasto alla tratta di esseri umani e allo sfruttamento della prostituzione». (t.d.b.)

(ph. Facebook – Monica Sambo)