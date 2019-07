12enne morta in laguna: «Traffico nautico fuori controllo»

Condividi

I Verdi di Venezia intervengono in un comunicato sul tragico incidente di ieri al Bacal dove ha perso la vita una 12enne. «Da alcuni anni le norme che regolamentano la navigazione in laguna, marittima-interna-comunale, sembrano di fatto “sospese“, in particolare quelle relative ai limiti di velocità e alla sicurezza. Ricordando che la velocità massima consentita è di 20 km/h, è indubbio che quasi nessuno rispetti i limiti previsti lungo i canali. Quindi, – prosegue la nota – non solo le grandi navi, ma anche le unità impegnate nei servizi di linea, in quelli turistici, i taxi e i noleggi, le barche del trasporto merci e il diporto, tutti hanno una parte di responsabilità nel caos quotidiano, caratterizzato da un traffico intensissimo e da un moto ondoso ormai incontrollato. Una situazione resa più difficile dalla frammentazione delle competenze tra le diverse autorità: polizia locale, ex Magistrato alle acque, polizia e carabinieri per interventi urgenti (112 e 113) e Guardia Finanza (controlli sulla pesca, soprattutto)».

«I Verdi di Venezia, perciò, chiedono che tutte le Autorità competenti, a cominciare dall’amministrazione comunale, attuino con urgenza e in modo integrato e coordinato controlli efficaci, preventivi e continuativi, capaci di riportare alla normalità una situazione fuori controllo (giungendo fino alla sospensione del titolo nautico per chi reiterasse l’infrazione, come nel codice stradale) garantendo la sicurezza a tutti e in particolare alle unità minori». (t.d.b.)

