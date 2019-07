Aggressione baby gang, sindaco Jesolo: «Famiglie aiutino istituzioni»

Condividi

Il sindaco di Jesolo Valerio Zoggia interviene con una lettera aperta sulla violenta aggressione di ieri in spiaggia da parte di una baby gang di 30 minorenni ai danni di 3 bagnini. «Si tratta di un gesto che in qualità di sindaco condanno con forza e che non può essere tollerato in alcun modo – afferma Zoggia -. La provocazione e la violenza non fanno parte del DNA di Jesolo e dei suoi cittadini e nessuno deve sentirsi in diritto di macchiare la reputazione e l’immagine della nostra città. Questi giovani, oltre a dover rispondere di quanto fatto porteranno il peso e le conseguenze del loro comportamento».

«Quanto accaduto ci spinge però anche a riflettere sulla direzione che sta prendendo la società di oggi e in particolare i nostri giovani – aggiunge il primo cittadino -. Come sindaco e ancor più come padre, sono convito che debba arrivare una risposta univoca da parte dell’intera società. Dalle famiglie, che sono chiamate per prime ad avere la responsabilità nell’educazione e nella formazione, le quali devono essere affiancate e sostenute dalla scuola, dalle parrocchie e da tutti quei soggetti che a vario titolo entrano in contatto con i giovani. Deve esserci una rete comune e tutti, famiglie e istituzioni, devono lavorare per formare le generazioni future ai valori del rispetto per gli altri, al rispetto delle regole. Non possiamo pensare di mollare la presa- conclude Zoggia – , al contrario, dobbiamo dimostrare di essere all’altezza del compito al quale siamo chiamati, ciascuno per la propria parte». (t.d.b.)

(ph. Shutterstock)