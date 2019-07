Bibione, stop sigarette in spiaggia: il sindaco litiga col prete

Condividi

Da oggi entra in vigore il divieto di fumo sul litorale di Bibione (Venezia). Il parroco don Andrea Vena però ha ironizzato su Facebook contro tale provvedimento scrivendo: «Vediamo chi gira in costume dove tiene carta identità per compilare la multa e soldi per pagarla».

Il sindaco di San Michele al Tagliamento Pasqualino Codognotto però, come riporta Rosario Padovano su La Nuova Venezia di oggi a pagina 22, non ha gradito la critica e ribatte così: «È da tempo che don Vena fa queste uscite. Personalmente non mi toccano più di tanto. Io sono orgoglioso dell’introduzione del divieto. La ritengo una conquista. Sono convinto che funzionerà». (t.d.b.)