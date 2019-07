Incendio Brendola, FridaysforFuture Vicenza stasera in piazza

Condividi

FridaysforFuture Vicenza, movimento studentesco nato dall’attivismo di Greta Thunberg, che manifesta per azioni concrete contro i cambiamenti climatici, questa sera scenderà tra le vie del centro dopo l’incendio scoppiato a Brendola in una fabbrica di vernici. «Saremo tutti muniti di mascherine vista la situazione – spiegano in una nota -. L’esplosione della fabbrica di vernici avvenuta oggi ci fa riflettere su molte cose. Non si possono ancora individuare precise responsabilità, anche se una catastrofe del genere non può avvenire per caso, non è semplicemente accettabile che avvenga».

«La riconversione ecologica e la riduzione della produzione sono una necessità. Non possono più avvenire incidenti di tale danno ecologico. Ma questa catastrofe ci parla anche e soprattutto del fatto che non bastano più le azioni individuali. Dopo questa ennesima catastrofe (come se il PFAS e la cementificazione selvaggia non bastassero) dobbiamo agire come la situazione merita, ovvero come un’emergenza generale. Perché le azioni quotidiane sono purtroppo insignificanti di fronte a danni ambientali così ingenti se non permanenti. Vicenza, il Veneto, il Mondo DEVONO dichiarare l’emergenza climatica ed agire di conseguenza. Ancora una volta non possiamo più aspettare», conclude il movimento.

(ph: shutterstock)