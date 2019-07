Incendio Brendola, annullato concerto Viva Verdi a Vicenza

Condividi

Linkedin email

A causa dell’incendio scoppiato in una ditta di vernici a Brendola, il concerto Viva Verdi che doveva svolgersi questa sera a Vicenza è stato annullato.

«In attesa di ricevere dati certi da Arpav sul possibile inquinamento dell’aria, l’amministrazione comunale di Vicenza conferma, a titolo precauzionale, l’indicazione di chiudere le finestre e non sostare all’aperto – si legge in una nota -. Di conseguenza il concerto Viva Verdi, in programma alle 21 in piazza dei Signori, è stato annullato. Ancora in vigore il consiglio di chiudere finestre e non sostare all’aperto».