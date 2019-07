Pojana (VI), gravissimi dopo schianto in moto: ipotesi pirata

Condividi

Linkedin email

Sono gravissime le condizioni della coppia di 60enni rodigini vittima di un incidente nella serata di domenica a Pojana Maggiore, Vicenza.

Lo schianto è avvenuto circa alle 20, quando la loro Honda Africa Twin CRF 1000 stava percorrendo via Cicogna. Per cause in corso di accertamento, la moto è uscita di strada, finendo contro una casa, travolgendo lui e sbalzando lei di alcuni metri. Entrambi sono stati ricoverati in codice rosso, uno a Vicenza, l’altra a Padova, trasportati dai mezzi del Suem 118.

Le indagini dei carabinieri non escludono la possibilità che la causa sia stato il passaggio di un’auto, poi dileguatesi.

(ph VVOX)