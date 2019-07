Umana Reyer, Martini accusa: «giocatori spot per Grandi Navi»

Condividi

Il presidente della Municipalità di Venezia e candidato sindaco alle comunali del 2020 Andrea Martini scrive alla squadra di basket Umana Reyer, che ha recentemente vinto il campionato, per chiedere di rinunciare al viaggio in crociera dal 6 al 13 luglio su una nave MSC da Venezia alla Grecia. Come riporta La Nuova Venezia di oggi a pagina 15, il viaggio non è una novità, ma si usa farlo da 5 anni.

Martini accusa il primo cittadino lagunare Luigi Brugnaro di usare la compagine sportiva come “sponsor” per le Grandi Navi e chiede ai giocatori di non prestarsi a strumentalizzazioni politiche. «Io credo che voi sappiate quanto noi cittadini di terra e di acqua stiamo lottando affinché si fermi il passaggio delle grandi navi in laguna – ha scritto Martini -. Lo facciamo per salvare la città dal pericolo che le grandi navi costituiscono per le pietre e per la vita stessa di coloro che in città vivono. La tragedia sfiorata il 2 giugno ne è testimonianza inconfutabile. Il sindaco, usando voi, sta sfidando la città. Si tratta di una provocazione, di una forma di derisione nei confronti di chi si sta attivando contro il saccheggio della nostra città». Al momento la società non ha rilasciato dichiarazioni in merito. (t.d.b.)

(ph. Facebook Giovanni Andrea Martini)