Unesco, Brugnaro: «Venezia in danger list? Colpa di Toninelli»

Luigi Brugnaro ha presentato questa mattina in Comune di Venezia, l’atto di indirizzo approvato dalla giunta che sarà inviato al comitato Patrimonio mondiale Unesco. Nel documento vengono richiamati il report inviato dallo Stato l’1 dicembre 2018 e aggiornato in aprile, la draft decision del Centro del patrimonio mondiale, nella quale, in particolare, si definiva positivamente con un “welcome” la soluzione sulle navi da crociera per raggiungere la Stazione marittima senza passare più per il Bacino di San Marco. Verso il nuovo percorso – si evidenzia nell’atto di indirizzo – si potrebbero dirottare già da subito dal 10 al 15% delle navi, con conseguente riduzione immediata dei passaggi davanti a San Marco.

«All’Unesco – ha spiegato il sindaco – chiediamo di confermare la “draft decision”. Da sempre siamo contrari al passaggio delle grandi navi davanti a San Marco, ma non è dicendo di no ad ogni proposta che si può risolvere il problema. Eliminare totalmente il rischio di incidenti, così come eliminare la povertà, non è possibile: il rischio

zero non esiste». Quindi l’attacco a chi specula su Venezia: «C’è un‘incredibile speculazione su Venezia. Noi ci opponiamo a questa visione distruttiva: la città sta crescendo e i fatti lo dimostrano. Chi insiste a voler bloccare tutto toglie futuro alla città»

Nel documento approvato in Giunta si fa riferimento alle «Annunciate iniziative del Ministro delle Infrastrutture in materia di attività crocieristica che appaiono improvvide ed improvvisate, in quanto non sono né concordate né oggetto di confronto e neppure di informativa con le autorità locali, in particolare con la Regione Veneto ed il Comune di Venezia e si evidenzia come allontanamenti dal percorso avrebbero solo l’effetto – deleterio – di dilazionare ancora una volta, sine die, la risoluzione del passaggio delle grandi navi davanti il Bacino di San Marco e il Canale della Giudecca. L’inserimento di “Venezia e la sua laguna” nella “danger list” dell’Unesco – specifica l’Atto di indirizzo – sarebbe una responsabilità oggettivamente da attribuirsi al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, a cui andrebbe imputato anche il rilevante danno di immagine dell’intera comunità veneziana, nella sua più ampia accezione metropolitana che, peraltro, sta mettendo in atto interventi concreti di sostenibilità e tutela del sito».

«Con il ministro Toninelli – ha evidenziato il primo cittadino – non riusciamo a dialogare. E’ incredibile che abbia voluto incontrare i comitati e non il sindaco, eletto dai cittadini. La laguna va protetta tenendo viva l’economia della città». L’Atto di indirizzo contiene inoltre la richiesta di valorizzare, con il proprio apprezzamento, gli evidenti sforzi compiuti per gli ambiti di propria competenza, nella consapevolezza – si legge nel documento – che Venezia è una delle città al mondo che più si sta impegnando, anche a livello di sperimentazione, per mitigare il fenomeno dell’overtourism, cercando di salvaguardare la vitalità socio-economica dei residenti con la fruizione compatibile dei visitatori». (a.mat.)

