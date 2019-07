Tragedia in laguna: barca contro briccola, muore 12enne

Condividi

Doveva essere una gioiosa domenica in barca, si è trasformata nella più cupa delle tragedie. Una ragazzina di 12 anni è morta, domenica nel tardo pomeriggio, in seguito alle ferite riportate in un incidente nautico, avvenuto in Bacan, vicino a Sant’Erasmo.

La dinamica

La 12enne era a bordo di un barchino, con altre tre persone, tra cui il padre, quando, per cause ancora in corso di accertamento, il natante si è scontrato contro una briccola (il tipico palo in legno che delimita le aree di navigazione) e la ragazza è finita in mare, contro l’elica del mezzo.

Il padre si è tuffato in acqua per soccorrerla; anche un altra persona, a bordo di un gommone, si è fermata per prestare aiuto, in attesa dell’arrivo dei vigili del fuoco e del Suem 118.

Nulla da fare

Purtroppo la vittima è deceduta durante il trasporto verso l’ospedale civile: troppo gravi le ferite riportate e le manovre di rianimazione si sono rivelate non sufficienti.

