Sea Watch, Salvini: «Sono per arresto Carola, ma pronti a espulsione»

Ha trascorso la notte in una abitazione privata di Agrigento, sempre agli arresti domiciliari, Carola Rackete,

la comandante della nave Sea Watch, che ieri è stata interrogata per circa tre ore dal gip del Tribunale di Agrigento, per l’udienza di convalida dell’arresto eseguito a Lampedusa dalla Guardia di Finanza.

E’ attesa per questa mattina la decisione del gip Alessandra Vella. Nel frattempo il ministro dell’Interno Matteo Salvini, che si trova a Limbadi (Vibo Valentia), località Santa, per partecipare alla cerimonia di consegna all’Associazione ”San Benedetto Abate” dell’immobile confiscato alla famiglia Mancuso, ha dichiarato di essere per la conferma di carcerazione della “Capitana” ma favorevole anche all’espulsione.