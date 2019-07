«Casello A4 Montecchio, progetto c’è: perché lavori non partono?»

Condividi

Linkedin email

La senatrice vicentina del Partito Democratico Daniela Sbrollini interviene in un comunicato e in un’interrogazione parlamentare al ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli sul tema del casello dell’autostrada A4 di Montecchio. «La Pedemontana Veneta ha il suo sbocco previsto nella Autostrada A4 in località Alte di Montecchio Maggiore dove l’attuale l’attuale casello autostradale di Alte di Montecchio Maggiore risulta estremamente insufficiente rispetto agli utilizzi quotidiani – spiega la Sbrollini -. Tutti sanno che l’attuale casello risulta un tappo che danneggia le economie della zona che sono molto sviluppate sotto il profilo della produzione industriale e commerciale. Ora (solo ora)? si scopre che l’intersezione tra Tav e autostrada complica le convenzioni e i tempi tendono a slittare. Quando partiranno i lavori?».

«Anche nei recenti incontri con le Categorie economiche – aggiunge – sembra che tutto sia affidato all’ottimismo. Ma io credo che ci si dovrebbe invece aggrappare alle certezze. Solo a quelle. Di bufalate ce ne abbiamo ogni giorno. Tav si, no, ma, forse. Ministro Toninelli servono certezze. Questa è una zona importantissima per l’economia dell’intera regione. Distretto della Concia, della meccatronica, industrie chimiche, attività economiche. Migliaia di cittadini di una intera valle attendono. Risposte certe, non solo parole. Perché RFI non ha ancora firmato l’affidamento dei lavori a Iricav 2? – chiede la Sbrollini – nonostante i finanziamenti e un progetto definitivo approvato; se ritiene che una vallata così importante per l’economia del Veneto e i cittadini di una comunità intera di oltre 30 mila persone possano da anni sopportare le indecisioni della burocrazia statale e regionale». (t.d.b.)

(ph. Imagoeconomica)