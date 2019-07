Incendio Brendola, Arpav: «aria ok ma niente frutta e verdura»

Condividi

Facendo seguito alla nota diffusa in data odierna alle ore 12.45, l’Ulss 8 comunica che dagli esiti dei campionamenti dell’aria dei Comuni di Brendola, Montecchio Maggiore e Altavilla Vicentina effettuati in mattinata da Arpav, i livelli di sostanze volatili riconducibili all’evento non risultano particolarmente significativi.

Pertanto ogni provvedimento restrittivo riguardante l’esposizione della cittadinanza all’ambiente esterno risulta superato, così come la disposizione di non aprire porte e finestre. Si conferma invece il divieto di consumo di frutta e ortaggi coltivati nel Comune di Brendola in attesa dell’esito dei campionamenti.