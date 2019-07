Incendio Brendola, sciopero dei vigili del fuoco

Condividi

«Inadeguata risposta all’urgente richiesta di intervento» e «necessità di inviare rinforzi da altri comandi della regione per sopperire alla mancanza di personale e automezzi». E’ questa la denuncia dell’unione sindacale di base dei vigili del fuoco del Veneto riguardo l’incendio scoppiato ieri a Brendola. Con una nota il Coordinamento USB VVF Veneto ha proclamato lo stato di agitazione del personale e porterà al prefetto di Vicenza un’analisi dettagliata delle criticità. Ecco il racconto di com’è andata la giornata di ieri.

«Sono stati smobilitati ben 5 comandi provinciali, lasciando sguarniti interi territori della regione. Non solo Vicenza è in queste condizioni ma tutti i comandi provinciali. Parimenti automezzi e attrezzature, insufficienti all’evento, sono stati richiesti da altri comandi VF della regione, con un logico aumento dei tempi di intervento. Un conto è che giunga sul posto un supporto in tempi congrui, un altro che sia costretto a partire da quasi 100 km di distanza. Inoltre ci si affida sempre al senso di responsabilità del personale che, contattato telefonicamente, è rientrato in servizio pur non essendo prevista una vera e propria reperibilità, abusando quindi del senso del dovere dei vigili del fuoco. Il tutto sotto i limiti standard di sicurezza per gli operatori e per la buona riuscita dell’intervento. Per fortuna che nel frattempo non è pervenuta un’ulteriore richiesta di soccorso, ma cosa sarebbe successo se fosse scoppiato un altro incendio, anche meno rilevante o un soccorso in acqua o un incidente stradale?».

L’organizzazione sindacale, quindi, afferma la volontà di promuovere lo sciopero provinciale per la «gestione pressapochista da parte dell’amministrazione di un evento di notevole entità gestito e affrontato con risorse inadeguate. Abbiamo sempre denunciato la deriva del corpo nazionale in Veneto e l’estrema pericolosità del ridurre l’organico garantendo una sola squadra completa in molti comandi del Veneto, tra cui Vicenza. Altresì la consuetudine di richiamare in servizio il personale operativo, chiedere rinforzi ad altre provincie sempre con più frequenza, interi territori da “coprire” con mezzi speciali, il dislocamento di personale e mezzi dei distaccamenti volontari in sede centrale, il mancato ricambio del personale impegnato nell’attività di soccorso, sono solo alcuni aspetti che denotano come si tenda sempre di più a “mettere una pezza” alla meno peggio con effetti pessimi».