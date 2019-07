Incendio Brendola, sindacati preoccupati per occupazione e salute

Condividi

Linkedin email

Le segreterie territoriali della FILCTEM – CGIL – FEMCA CISL – UILTEC UIL, esprimono forte preoccupazione per l’incendio che ha coinvolto l’azienda Isello Vernici di Brendola. e si rendono da subito disponibili per un eventuale tavolo di confronto per verificare le ricadute lavorative delle aziende coinvolte e mettere in campo tutti gli strumenti utili alla tutela dei lavoratori.