Condividi

Linkedin email

Il concerto “Viva Verdi“, rimandato ieri sera per motivi precauzionali a causa dell’incendio scoppiato in una ditta di vernici a Brendola, si terrà questa sera, martedì 2 luglio, alle 21, in piazza dei Signori a Vicenza.

Il pubblico è invitato ad arrivare in piazza non oltre le 20.40, prima dell’inizio dello spettacolo, per non disturbare le esecuzioni concertistiche. A partire dalle 20 si potranno occupare i molti posti a disposizione che, aggiunti a quelli riservati, saranno circa 1.800.