Nubifragio sul Vicentino: allagamenti, grandine, black out e incidenti

Un violento temporale, con forti raffiche di vento e grandine, si è abbattuto su tutta la provincia poco dopo le 21, fino a circa mezzanotte.

Decine le chiamate ai vigili del fuoco, per allagamenti, pali divelti ed alberi pericolanti. Anche i fulmini hanno fatto la loro parte, provocando numerosi black out. In centro a Vicenza, ha preso fuoco il sottotetto di un palazzo storico, in contrà San Marco, e, dopo l’immediato intervento di spegnimento delle fiamme, i pompieri si sono recati sul posto all’alba per un ulteriore sopralluogo.

Le situazioni più critiche si sono verificate a Malo, Schio, la Valle dell’Agno, la Valle del Chiampo, nonchè l’immediato hinterland vicentino, oltre al capoluogo stesso.

Numerosi anche gli incidenti: il più grave a Cornedo, alle 22, dove un motociclista si è scontrato con un’auto ed è stato portato al San Bortolo in codice giallo.

