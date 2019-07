12enne morta in Laguna: padre indagato per omicidio colposo

Condividi

E’ di omicidio colposo l’accusa a carico di Roberto Piva, 46 anni, di Mira, il padre della piccola Cecilia, morta in seguito allo schianto della barca su cui viaggiava con la famiglia. L’uomo era alla guida del natante e la procura sta indagando per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti. Sul corpo della vittima è stato disposto l’esame autoptico.

Il tragico incidente è avvenuto domenica pomeriggio nella laguna di Venezia, al Lido di Sant’Erasmo, in zona Bacan all’altezza del Mose. Cecilia si stava godendo la giornata con il fratello 14enne, il padre e la compagna di lui, una 44enne.

Poi, per cause in corso di accertamento, l’incidente: la barca sfinisce violentemente contro una briccola e la ragazzina cade in acqua; l’elica le amputa un braccio. Il padre si getta tra le onde per salvarla, aiutato da un uomo su un gommone di passaggio. La 12enne, però, è già in condizioni disperate e muore durante il trasporto in ospedale.

Le indagini serviranno a far luce sulla causa dello schianto: non si esclude il coinvolgimento di mezzi terzi.