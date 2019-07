Addio al Mago Gabriel

Condividi

“Ieri purtroppo ci ha lasciato un artista a cui sono molto affezionato ed a cui ho voluto Bene…Il Mago Gabriel (al secolo Salvatore Gulisano) una figura fuori dagli schemi tradizionali… ma con un grande Cuore! Riposa in pace Gabriello … ti voglio dare l’ultimo saluto con il nome affettuoso con cui ti ho sempre chiamato … il Tuo Reno (come mi chiamavi Tu !!! ) Sentite condoglianze alla Famiglia , anche da Parte di Mio Fratello Alex e di mio Papa’ Ezio che ti hanno accompagnato in tantissime avventure artistiche”

Con questo post, il promoter Renato D’Herin ha annunciato la scomparsa di uno dei personaggi icona della TV anni ’90, il Mago Gabriel. Salvatore Gulisano aveva 79 anni, era nato a Palermo e poi si era trasferito a Torino.

La Gialappa’s Band lo scovò su una piccola emittente regionale e lo scelse come “vittima” per il programma “Mai dire Tv”. Dopo il successo, Mago Gabriel aveva continuato la sua carriera come personaggio tv sopra le righe, comparendo in numerose trasmissioni in qualità di ospite.