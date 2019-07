Nave in avaria per ore: «Se eravamo migranti ci soccorrevano subito»

Condividi

«Se fossimo stati immigrati su un barcone ci avrebbero assistiti subito». C’è rabbia a bordo del traghetto Egnazia della Grimaldi Lines che, con 250 persone a bordo, è rimasto fermo in mare diverse ore. Era partito da Salerno la notte scorsa diretto a Catania ma durante la navigazione la nave è andata in avaria. «E’ un’odissea – hanno testimoniato diversi passeggeri -. Non abbiamo assistenza, nè informazioni dell’equipaggio nè del comandante. La nave è spenta, funzionano solo le luci di emergenza. Non c’è acqua e non è possibile usare i bagni».

La Egnazia sarebbe dovuta partire ieri alle 22, ma è salpata all’1 di notte. Poi durante la navigazione ci sono stati dei problemi. Sulla nave traghetto oltre a donne e bambini piccoli, anche un cardiopatico che si deve ricoverare oggi in Sicilia. «Abbiamo contattato la capitaneria di porto – raccontano ancora i passeggeri – ma non abbiamo avuto nessun riscontro». I motori del traghetto sono ripartiti questa mattina: «Ci hanno detto che arriveremo a Catania alle 18:00», comunica una delle persone a bordo.

Sulla stessa rotta la nave Dattilo della Guardia Costiera, pronta a prestare assistenza in caso di ulteriori necessità. Allertate nell’immediatezza anche unità della Guardia Costiera di Salerno nonché navi passeggeri e mercantili in transito nell’area. L’evento è stato seguito dalla centrale operativa di Roma e dalla sale operative della Guardia Costiera di Salerno e Napoli, che ha coordinato le operazioni. Tutti i necessari accertamenti di carattere tecnico verranno effettuati dalla Guardia Costiera per risalire alle cause che hanno determinato l’avaria dell’unità. (a.mat.)

